Domenica di festa per la Libertas Atletica Forlì: ospiti speciali Giuliana Amici e Sara Simeoni

Si è svolta domenica la festa sociale della Libertas Atletica Forlì alla presenza tra gli altri del sindaco Davide Drei e dell'assessore allo Sport, Sara Samorì. Nell'occasione sono state celebrate due campionesse nella vita e nello sport: Giuliana Amici e Sara Simeoni. Amici, ha ricordato il sindaco Drei su Facebook, "esattamente 50 anni fa cominciava a lanciare al Camposcuola di Forlì per diventare negli anni a venire campionessa e primatista italiana del giavellotto, e per tante volte vestire nel mondo la maglia della nazionale azzurra. E, più tardi, eterna ragazza che ha allevato nello sport generazioni di forlivesi a praticare l’atletica leggera".

Simeoni, ha proseguito Drei, "incredibile e amatissima campionessa, ha portato l’Italia dell’atletica sul tetto del mondo prima col record mondiale e poi con l’oro olimpico di Mosca 1980". Le sue imprese sportive, ha proseguito il primo cittadino, "furono di esempio per tante ragazze e ragazzi di allora che cominciarono ad amare l’atletica e saltare, lanciare e correre nelle piste di tutta Italia". Drei non ha nascosto la sua emozione: "È stato bello rivederle mentre premiavano i giovani atleti, speranze dell’atletica di domani. Con un po’ di nostalgia per quegli anni bellissimi e indimenticabili".