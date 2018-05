Celebrati con una grande festa i quarant'anni del Volley Sammartinese

Domenica sono stati celebrati i 40 anni della Sammartinese Volley. La giornata è partita al mattino intorno alle ore 9.30 con le squadre in corso che si sono amichevolmente sfidate, esibendosi per il pubblico. Nel pomeriggio invece a scendere in campo sono stati i veterani: ex atleti ed atlete che dal 1978 ad oggi, hanno fatto parte di questa pallavolo bianco rossa. Un vero e proprio spettacolo: voglia di rivedersi dopo anni e di divertirsi insieme come se non fosse passato nemmeno un solo giorno. Terminata la giornata di sport, tutta la Sammartinese si è recata al Ristorante 3 Corti di Vecchiazzano con oltre 250 ospiti, grazie al metodo comunicativo più antico: "passa parola" coadiuvato da una simpatica telecronaca avvenuta tramite i mezzi social Instagram e Facebook che hanno accompagnato l'intera giornata. A Giancarlo Beoni, che da oltre trent'anni è fedele all'associazione sportiva, è stata consegnata la targa di "punto fermo" della Volley Sammartinese.