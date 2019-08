Trionfo in Coppe delle Coppe: il Comune celebra le ragazze del softball

Hanno festeggiato cantando in campo "Romagna Mia". Le ragazze del Softball Forlì sono tornate domenica ed hanno festeggiato al Buscherini la conquista della Coppe delle Coppe. Il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo hanno esternato al presidente Giovanni Bombacci, alle giocatrici, allo staff tecnico e dirigenziale della Squadra le congratulazioni "per il nuovo straordinario successo".

Dopo averle definite "grandissime", Zattini e Mezzacapo evidenziano come "la vittoria della Coppa delle Coppe riempie di soddisfazione e orgoglio la comunità forlivese che, grazie alla conferma della Poderi dal Nespoli ai massimi livelli internazionali, vede nel softball un autorevole ambasciatore della nostra Città nel panorama mondiale". Il 16 settembre ci sarà una cerimonia pubblica di riconoscimento in occasione del Consiglio comunale. "Sarà quella l'occasione per sottolineare il valore della società, del suo progetto sportivo e della passione che anima da sempre il mondo del Softball forlivese", concludono gli amministratori.