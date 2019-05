Finale di stagione sempre al vertice per il Circolo Schermistico Forlivese: Remondini bronzo U20

La stagione agonistica 2018-2019, che sta ormai giungendo alla conclusione, continua a regalare emozioni e soddisfazioni al Circolo Schermistico Forlivese. Dopo il titolo nazionale under 14 conquistato la scorsa settimana da Leonardo Cortini stavolta è di nuovo la punta di diamante forlivese Dario Remondini a farsi protagonista nei Campionati Italiano per le categorie cadetti U17 e giovani U20 disputati a Lecce. Dopo una prova non brillantissima nei cadetti in cui puntava decisamente alla vittoria, Remondini si è immediatamente riscattato nella categoria superiore, i giovani, in cui partiva con il ruolo di outsider.

Estremamente motivato fin dai gironi di qualificazione ha via via superato con autorità gli avversari per poi arrendersi dopo un bellissimo assalto di semifinale al romano in forza alla Fiamme Oro Daniele Di Veroli, astro nascente della spada italiana, che vanta al suo attivo già un podio e diversi piazzamenti in prove di Coppa del Mondo assoluti. Per Remondini è arrivato così il terzo posto a suggello di una stagione fin qui straordinaria. In gara anche Alice Franchini e Alessandro Palazzi che ben si sono comportati nella prove cadetti.

Prima del meritato riposo, ci sono ancora due trasferte per gli spadisti forlivesi: si comincia domenica prossima a Novara per il Campionato Italiano giovani a squadre miste con la formazione Franchini, Spazzoli, Bagattoni e Gemelli. Successivamente sarà la volta di Palermo, dove la formazione biancorossa sarà impegnata nella finale Campionato Italiano di serie A1 la squadra maschile (Efrosinin, Genovese, Remondini e Spada) e ancora Remondini nel Campionato Italiano assoluto. Poi finalmente calerà il sipario sulla lunga stagione di gare che ha dato tante gioie agli atleti forlivesi.