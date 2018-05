Basket femminile, l'Aics si gioca il tutto per tutto. I tifosi: "Uniamo le forze"

Martedì sera al palasport Villa Romiti alle ore 21.15, l'Aics Forlì giocherà gara 2 della finale playoff del campionato di serie C femminile. La squadra ha perso di pochissimo Gara 1 ed ha bisogno di vincere per continuare a coltivare il proprio sogno. "Per farlo ha bisogno di Forlì e della sua gente - è l'appello dei tifosi -. Uniamo le forze e diamo la carica a queste ragazze per questa che è davvero la parita dell'anno. Noi siamo Forlì".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...