Finali basket Under 16, OneTeam batte Moncalieri

Con una prova grintosa, gagliarda e di eccellente spessore OneTeam esordisce alla grandenelle finali nazioneli Under 16 di Bassano del Grappa sconfiggendo la PMS Moncalieri al termine di una gara che i ragazzi di coach Barbara hanno sempre condotto trascinati da un ottimo Flan che ha chiuso con 8-16 da due e 3-5 nonostante un pessimo 2-8 ai liberi. Doppia-doppia per punti e rimbalzi per Fabiani con 11+10 ma 3-8 ai liberi . E la vittoria sarebbe stata anche più ampia se i forlivesi non avessero tirato i liberi con un inguardabile 7-18 per il 38%. Ma la percentuale da due è stata più che buona (51%) e soprattutto notevole il saldo assist - 17 - palle perse - 2. Nella seconda giornata OneTeam affronterà alle 20 la Juve Pontedera sconfitta all'esordio dalla Stella Azzurra Roma 79-52. Mercoledì alle 16, invece, sfida contro la temibile formazione romana.

OneTeam Forlì-PMS Moncalieri 63-54 (13-9, 35-28, 50-43)

ONETEAM - Creta 2, Ciadini 5, Flan 27, Squarcia 10, Fabiani 11, Zambianchi 4, Mistral, Torelli 4, Adamo NE, Prandini, Landi NE, Rinaldini NE, Gaspari. All.: Barbara

MONCALIERI - Arduino 12, Nenna 10, Framarin 8, Reggiani 22, Bembech, Tagliano, Ciuffreda, Binovi, Galvano, Zennato, Scognamiglio 2, Fall. All.: Spano