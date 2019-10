Fine settimana ricco di impegno per i biancorossi del RF79. Sabato la Serie C1 griffata Er Lux affronterà in amichevole nell'ultimo test pre campionato le squadre di Ravenna e Castel San Pietro per il tradizionale "Memorial Pasolini-Sangiorgi", giunto alla dodicesima edizione, organizzato dai porpora-oro al centro Dribbling di Ravenna. Per coach Turroni è l'ultima occasione per verificare lo stato di forma dei suoi atleti in vista dell'esordio a Noceto, in campionato, domenica prossima.Domenica, invece, scenderanno in campo tutte le squadre RF79 giovanili dall'Under 6 all'Under 18.

I piccoli del Conad Supeestore Bengasi RF79 MiniRugby affronteranno a Castel San Pietro i coetanei di Bologna (sponda 1928), Old Cesena, Imola Rugby ed i padroni di casa di Castel San Pietro Terme. Il classico spettacolo di placcaggi e mete dei piccoli campioni in erba è, come sempre, garantito!

L'Under 14 Il Panificio di Camillo RF79 U14, guidata da Davide Balzani sarà in campo a Cesena per proseguire il percorso di crescita dei giovani atleti biancorossi. Dopo la sconfitta ampia nel punteggio del fine settimana scorso i ragazzi hanno cominciato a serrare i ranghi ed a lavorare seriamente per aumentare le proprie competenze tecnico/tattiche e le proprie abilità fisiche.

L'arlam RF79 U16, guidata da coach Paolo Temeroli farà il suo esordio interno (kick off ore 11.00), con il Collegium Bologna 1 franchigia bolognese che negli anni ha avuto una crescita esponenziale nel gioco. Anche i ragazzi dell'Under 16 devono riscattare la prestazione poco brillante del fine settimana scorso e, soprattutto, dovranno ben figurare davanti al pubblico di casa.

Impegno esterno per la GenCom RF79 U18 che, a Cesena, fa il suo esordio in campionato guidata da coach Zuccherelli. L'incontro è estremamente sentito in quanto è il derby rugbystico romagnolo per antonomasia ed i biancorossi cercheranno in tutti i modi di ben figurare davanti agli storici rivali bianconeri.