"Follow the passion", Forlì città che vive di basket: Unieuro racconta l'amore dei tifosi per la palla a spicchi

Raccontare la passione per il basket, a qualsiasi età ed in qualsiasi contesto: questo è "Follow The Passion". Bisognerà aspettare domenica prossima, quando la squadra di casa sfiderà i bresciani della Pallacanestro Orzinuovi, per la proiezione del primo video del progetto, realizzato con dei protagonisti d’eccezione: i tifosi forlivesi, coloro che tutte le domeniche sostengono i colori biancorossi e riempiono l’Unieuro Arena. Il progetto di comunicazione è stato promosso da Unieuro, azienda specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, e da Pallacanestro 2.015 Forlì, di cui Unieuro è main sponsor, che hanno deciso di raccontare le storie dei tifosi, consce dell’amore della città di Forlì verso la palla a spicchi.

Ne è nata una serie di video emozionali da proiettare prima delle sfide, i cui protagonisti sono stati selezionati attraverso un casting avviato sulle pagine social della squadra, abbracciando tutte le fasce di età perché la passione per il basket va oltre la carta d’identità, ed è per tutti. "Forlì è una città che vive di basket e la passione viene percepita dalla società e dai giocatori - afferma il presidente della Pallacanestro 2.015 e amministratore delegato di Unieuro, Giancarlo Nicosanti Monterastelli -. È vero che la domenica l’attenzione è posta su chi scende in campo, ma ci sono tanti altri protagonisti che riempiono gli spalti e con il loro amore sostengono la squadra. Follow The Passion racconta la nostra gente e racconta Forlì".

"Unieuro è da sempre attenta alla sostenibilità e alla vicinanza al territorio che ci ha visto nascere, crescere e diventare leader - interviene il direttore marketing, Marco Titi -. Con questo progetto vogliamo raccontare tante storie, tutte vere e tutte accomunate da un’unica grande passione per il meraviglioso sport che è la pallacanestro, da sempre nel Dna di noi forlivesi".