Il Forlì crolla al Morgagni: la Sangiovannese rifila tre reti ai biancorossi

Pasqua amara per il Forlì di mister Eugenio Benuzzi. La Sangiovannese ha espugnato il Morgagni per 3-1 grazie ad una doppietta siglata da Di Santo al 48 e al 63' e all'86 di Jukic. Inutile la rete della bandiera a firma del solito Ferri Marini. Con questo risultato i biancorossi scendono al quarto posto, scavalcati dal Fiorenzuola vittorioso contro la Colligiana. Nel prossimo turno i Galletti affronterranno il Lentigione, in quello che si annuncia uno scontro diretto in chiave playoff.

Primo tempo praticamente avaro di emozioni. Per il primo tiro nello specchio della porta bisogna attendere il 28', con una conclusione di Galeotti lievemente deviata da Bini e parata dall'estremo difensore ospite Scarpelli. Al 34' ci prova Battistini dalla distanza, ma la sfera si spegne sulla sinistra del portiere avversario. Al 44' buona occasione sui piedi di Galeotti su azione di calcio punizione, ma la conclusione finisce di poco alto sopra la traversa.

Ad inizio della ripresa, dopo tre giri di lancette, la doccia fredda. Di Santo sfrutta al massimo un cross dalla sinistra di Nannini per battere Semprini. Al 17' l'asse Nannini-Di Santo porta al raddoppio, con una bella conclusione al volo del centravanti della Sangiovannese. Al 22' Calori, su azione di calcio d'angolo, arriva vicino al 3-0, ma al 24' Ferri Marini accorcia le distanze con un'azione fortuita, nata da un tiro dalla distanza deviato da un difensore ospite. I biancorossi cercano la rete del pari, ma la Sangiovannese chiude definitivamente i giochi al 41' con Jukic, ben servito da Kernezo.

Tabellino

FORLI’ – Semprini, Martedì, Cavallari, Marini, Selvatico, Maioli, Battistini ( 38 st Fedele) ( 16 st Felici) Speziale (38 st Graziani) Ferri Marini, Ghidini. A disp: Bianchini, Bungaja, Rrapaj, Sabbioni, Boilini, Longato. All. Benuzzi

SANGIOVANNESE – Scarpelli, Papini, Nannini, Mugelli, Calori, Bini, Lunghi (45 st Amato) Mazzolli (32 st Scoscini) Jukic (43 st Bordo) Disanto (29 st Keqi) Kernezo ( 41 st L.Bindi) A disp: Valoriani, E.Bindi, Regoli, Testi. All. Cosaro (Iacobelli squalificato)

ARBITRO – Mario Perri di Roma (Francesco De Santis di Avezzano e Fabio Dell’Arciprete di Vasto)

MARCATORI – 3 st, 17 st Disanto (S), 24 st Ferri Marini (F), 41 st Jukic (S)