Forlì-Avezzano, saranno i bimbi delle elementari a colorare di biancorosso il Morgagni

Il progetto “Forlì nelle scuole” non si ferma. Nei mesi scorsi la società, insieme ai giocatori della prima squadra, hanno svolto una serie di incontri organizzati in collaborazione di Forlì Academy all’interno delle scuole elementari, dove hanno fatto visita e risposto a tantissime domande dei bambini presenti e hanno donato loro dei piccoli gadget biancorossi. Domenica, in occasione della partita Forlì-Avezzano, i Galletti potranno contare sul tifo di oltre 200 bambini provenienti dalle Scuole Primarie “Merloni”, “De Amicis” e “Rivalta” di Forlì, che saranno ospiti della società durante la giornata. Tutto il Forlì si dice "orgoglioso di poter contare sul supporto di tutti i piccoli tifosi che coloreranno di biancorosso la tribuna dello Stadio Morgagni".