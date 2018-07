Calcio, il Forlì si rimette in moto. E in biancorosso torna anche Stefano Castellani

Al via la stagione 2018-2019 del Forlì. Agli ordini di mister Nicola Campedelli i biancorossi si sono radunati mercoledì mattina al Morgagni. In organico anche gli ultimi arrivati dalla campagna acquisti del ds Sandro Cangini. Si tratta dell'ex centrocampista del Romagna Centro Matteo Cortesi, classe 1999, del centravanti Daniele Ferri, e di Manuel Prati, centrocampista classe 1995. L'ultimo annuncio in ordine cronologico è quello del 26enne Stefano Castellani. Per quest'ultimo si tratta di un dolce ritorno, avendo indossato la maglia biancorossa nella stagione 2014-2015.