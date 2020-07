Forlì calcio, anche Biasol rinnova: "Sento di dover completare il mio ciclo con questa maglia"

Un altro rinnovo in casa Forlì. Vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione 2020-2021 il difensore Eric Biasiol. "Sono partito per le vacanze dopo aver raggiunto un accordo verbale con la società e venerdì ho firmato il tesseramento e sono veramente molto soddisfatto di rimanere a Forlì", confessa. Biasol riavvolge il nastro indietro di alcuni mesi: "E’ stata una stagione strana per me, l’infortunio mi ha tenuto lontano diversi mesi dal campo e confesso che mi è mancato molto il calcio giocato".

Il difensore era nel mirino di altre squadre: "Ho ricevuto più di una proposta in queste settimane ma sento di dover completare il mio ciclo con questa maglia cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati". Per la prima volta sarà allenatore da mister Beppe Angelini: "Ho sentito parlare benissimo del mister e non vedo l’ora di iniziare".