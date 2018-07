Forlì calcio, arrivano altri due fedelissimi di mister Nicola Campedelli

Dopo aver rafforzato la difesa, è il momento del centrocampo. Il Forlì ha annunciato due fedelissimi di mister Nicola Campedelli. Dal Romagna Centro arrivano Matteo Cortesi, classe 1999, e di Manuel Prati, classe 1995. Intanto la società annunciato le prime amichevoli. La prima sarà il 25 luglio contro il Club Forza Forlì, mentre sabato 28 i biancorossi saranno impegnati in un triangolare a Savignano che vedrà in campo la Savignanese e l'Amatrice, il comune terremotato che la scorsa stagione ha conquistato l'accesso in Prima Categoria.