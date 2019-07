Forlì calcio, chiusa la prima fase di "We are back": oltre 200 abbonati

Ha superato quota 200 la campagna abbonamenti del Forlì FC "We are back". Martedì è iniziata la seconda fase, che vede anche per vecchi abbonati il prezzo di 45 euro per chi sceglie i Distinti. Per i nuovi abbonati la tessera stagionale costerà 160 euro in tribuna centrale (145 euro il ridotto), 130 euro in tribuna laterale (115 ridotto) e 50 euro i distinti (45 ridotto). Riduzioni sono previste per donne, over 65 e under 21.

Quest'anno c'è anche il pacchetto family: comprando un abbonamento a tariffa intera, il resto della famiglia avrà uno sconto del 50% sul prezzo della tessera stagionale. I familiari dei ragazzi del settore giovanile pagheranno 95 euro l’abbonamento in tribuna laterale e 45 nei distinti. I bambini nati dal 2005 in poi - previo accompagnamento di un adulto - entreranno gratis allo stadio. Ogni abbonato avrà in omaggio la card "Cuore Biancorosso" che prevede uno sconto del 10% sull’acquisto della maglia ufficiale. E' possibile abbonarsi adal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30 alla segretaria del "Morgagni".