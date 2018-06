Forlì Calcio, classica cena di fine stagione per i club biancorossi

Nonostante le fresche dimissioni da presidente di Stefano Fabbri e l'attesa per capire come sarà il futuro in casa biancorossa, i tifosi del Forlì non rinunciano alla ormai classica cena di fine stagione. Il Club Alberto Calderoni, il Club Rabbiosi Forlì e altri tifosi si sono ritrovati come sempre per brindare e non pensare così alle stagioni travagliate che la prima squadra di calcio cittadina sta attraversando. Ospite d'onore della serata l'attuale direttore sportivo del Forlì, Sandro Cangini che con la sua consueta grinta e voglia di lavorare ha espresso tutta la sua determinazione per costruire un Forlì forte.