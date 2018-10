Il Forlì Calcio al canile per donare cibo ai cani senza famiglia

I calciatori del Forlì scendono in campo per i cani da adottare. Mercoledì mattina una delegazione della squadra biancorossa si è recata al canile comunale di via Bassetta 16/e per consegnare cibo umido, secco e alcuni beni di prima necessità, in favore dei quattro zampe in cerca di casa. I prodotti sono in larga parte crocchette per cani e scatolette. Non si tratta di una iniziativa isolata ma piuttosto di un preciso intento della società che, nei prossimi mesi, porterà il proprio supporto anche ad altre realtà del territorio. "Si tratta della prima tappa di una vera e propria campagna che la società vuole improntare in questa stagione sportiva - spiega Matteo Mariani, team manager della società -. Il nostro intento, infatti, è quello di portare a termine diverse iniziativa socio-educative verso realtà locali”. A consegnare fisicamente i beni al gestore della struttura sono stati Nicola Mazzotti, Filippo Baldinini e Marco Vesi assieme al team manager Mariani.