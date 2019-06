"Giovani D valore", il Forlì sul gradino più alto del podio: premio da 25mila euro

Il Forlì vince la classifica "Giovani D valore", l'iniziativa del Dipartimento Interregionale che premia le società che schierano i giocatori del proprio settore giovanile. Nel proprio girone, quello F, la compagine biancorossa ha ottenuto 2238 punti, staccando il Nicolò Notaresco con 1582 e la Recanatese con 1463. Con questa iniziativa si vuole valorizzare le società virtuose che hanno schierato in campo i giocatori nati dal 1998 al 2002 oltre la soglia obbligatoria con il bonus a chi svolge tutta l’attività di settore giovanile.

I contributi verranno erogati al momento in cui sarà formalizzata da parte dei club l’iscrizione alla Serie D o Lega Pro 2019/2020. Per il Forlì il premio è di 25mila euro, mentre per la seconda classificata da 15mila euro e la terza di 10mila.