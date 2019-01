Forlì calcio, inizia un tour de force: "Dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale"

Turno infrasettimanale mercoledì per la serie D, col Forlì impegnato in trasferta contro il Pineto. "Il calendario è fitto di partite impegnative da ora in poi - esordisce mister Stefano Protti -. Il Pineto si è rinforzato ulteriormente e sarà una partita difficilissima. Noi possiamo migliorare di gara in gara, ma serve pazienza. La squadra si allena bene, gli automatismi stanno iniziando a venire fuori ma ci sono alcuni giocatori che hanno giocato un solo qualche spezzone di partita".

Per Protti la squadra ha "bisogno di lavorare con la giusta mentalità: è importante non farsi prendere dall’ansia, dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale e cercare di vincerle tutte, con la consapevolezza che sarà dura in modo da non sottovalutare nessun impegno". Il mister dovrà fare a meno di Nigretti (mercoledì farà la risonanza, "è un giocatore molto forte e importante per noi, spero davvero che non sia nulla di grave) e Di Benedetto (si è allenato a parte).

Dopo il pareggio interno contro la Savignanese, Protti annuncia che apporterà qualche cambiamento. "Aglietti ha fatto una buona partita e ha bisogno di continuità, penso che giocherà. Mazzotti ha avuto un piccolo problemino, e se recupererà sarà titolare, dipende dalla sua condizione. La difesa sarà quella vista contro la Savignanese".