Forlì calcio, Ivan Buonocunto sposa il progetto: "Voglio dare un grande contributo"

Dopo aver blindato la difesa, il Forlì puntella anche il centrocampo. E' di mercoledì la conferma di Ivan Buonocunto. "Sono contento di rimanere a Forlì - afferma il centrocampista -. Conosco bene le dinamiche di questo campionato e la filosofia di mister Beppe Angelini". Buonocunto non ha dubbi: "Credo in questo progetto e penso di riuscire a dare ancora un grande contributo". Con lo stop anticipato del campionato a causa dell'emergenza covid-19, il giocatore scalpita nel tornare a calcare il manto verde: "Ho tanta voglia di ricominciare e spero che questa voglia ce l’abbiano tutti i miei compagni".

Quindi strappa una promessa: "Si lavorerà intensamente per far vivere a società, ambiente e tifosi una stagione importante. Mister Angelini è la scelta migliore per cercare di vivere una stagione da protagonisti". Si attendono anche nuovi arrivi. Il direttore sportivo Carlo Di Fabio sta lavorando per portare un bomber di razza. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Gianluca Rizzitelli, figlio di Ruggero, ex Roma e Torino.