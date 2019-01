Forlì calcio, mister Protti predica calma e raziocinio: "Dimentichiamo Pineto"

Nonostante la bellissima vittoria di mercoledì a Pineto, mister Stefano Protti predica calma e raziocinio alla truppa biancorossa in vista del difficilissimo match di domenica contro il Campobasso. "Abbiamo fatto una vittoria importante è vero, ma la dobbiamo già dimenticare - ha esordito l'allenatore -. Affronteremo una squadra in una forma splendida reduce da cinque vittorie nelle ultime sei gare e non potremo permetterci errori".

Consapevole della difficoltà dell'impegno il mister spiega poi quale atteggiamento dovranno avere i suoi ragazzi: "L'euforia per la vittoria non deve distrarci dall'obiettivo finale ma deve farci rendere più consapevoli dei nostri mezzi; il pari con la Savignanese poteva demoralizzarci ed invece la mattina dopo eravamo già al campo ad allenarci. La squadra è in crescita e non penso che ci sarà turnover anche se comunque sono contento dell'apporto di chi è subentrato dalla panchina perché ha cambiato volto alla partita portandola a casa".

Rammaricato di non aver avuto i propri tifosi al seguito nel turno infrasettimanale, Protti elogia gli irriducibili sempre presenti ma chiede maggior calore e pazienza al resto del pubblico di casa: "Forlì è una piazza difficile dove ogni partita è una sentenza, lavorare così è più complicato, per questo chiedo al pubblico più pazienza e comprensione; cerchiamo applausi perché si vince tutti insieme ed insieme dobbiamo arrivare all'obiettivo".

Da segnalare che gli indisponibili in casa biancorossa restano Nigretti e Di Benedetto mentre Gimelli ha avuto un problema a un piede che non dovrebbe però compromettere un suo eventuale impiego. Formazione che salvo imprevisti dovrebbe rispecchiare la stessa scesa in campo a Pineto con Aglietti in porta, linea difensiva con Brunetti, Ferrario, Croci e Possenti, in mezzo al campo l'esperienza di Cascione, Mazzotti e Cenci e in avanti Graziani, Ambrosini e D'Angeli.