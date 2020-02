Calcio, un progetto ambizioso per il Forlì del futuro: "Mezzo milione di euro per vincere"

Con una conferenza stampa a tutto tondo, il presidente del Forlì Calcio Gianfranco Cappelli, ha annunciato un aumento di capitale sociale sottoscritto da vecchi e nuovi soci in previsione della prossima stagione calcistica. "Nel mese di dicembre senza fare troppi proclami, abbiamo deciso di aprire ad una nuova ricapitalizzazione societaria e con grande entusiasmo voglia dire che abbiamo raddoppiato la nostra base iniziale portandola da 250.000 euro a circa mezzo milione", esordisce un raggiante Cappelli.

"Innanzitutto ringrazio chi ci ha sostenuto; con questo impegno di tutti potremo pianificare al meglio la conclusione di questa annata ed essere già pronti e competitivi per quella a seguire, che vi preannuncio sarà un campionato dove ci batteremo per vincere". Parole importanti, che da tempo immemore non venivano pronunciate dai piani alti di viale Roma a cui però la società a questo punto è chiamata a dare un seguito: "Siamo in ballo su molti fronti, il miglioramento della struttura societaria, la ricerca di nuovi spazi per il settore giovanile come i campi di Predappio e di San Lorenzo in Noceto che abbiamo visionato insieme ai tecnici del Comune di Forlì, senza contare l'impegno di riallacciare i rapporti con tutte le piccole società della città per valorizzare i giovani".

Un progetto dunque importante e ambizioso che il presidente Cappelli elenca punto per punto lasciando intravedere un briciolo di entusiasmo e di speranza per il futuro: "Sono un uomo ambizioso e ricevere supporto anche da imprenditori fuori città mi ha dato una spinta in più; questa stagione è una sorta di rodaggio perché il mio obbiettivo resta da sempre portare il Forlì nella categoria che gli compete che è almeno la serie C". Conclude aggiungendo: "Al momento siamo sedici soci tra cui diversi venuti da fuori e che hanno manifestato un grosso interesse a collaborare con noi; probabilmente allargheremo il Cda e con questa spinta e questo entusiasmo cercherò quanto prima di raggiungere il mio e il nostro obbiettivo".