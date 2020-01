Forlì calcio, rinforzi per mister Paci: Fabio Corigliano e Andrea Beduschi

Arrivano i rinforzi per mister Massimo Paci. La rosa del Forlì si arricchisce con gli arrivi del trequartista Fabio Corigliano e del difensore Andrea Beduschi. Il primo, classe 2000, sarà in biancorosso fino a giugno con la formula del prestito temporaneo. Il secondo, classe 1992, si è invece svincolato dal Fano, squadra che milita nel campionato di Serie C, girone B. In passato ha indossato le maglie di Albinoleffe, Spal, Prato, Monza, Lecce, Vicenza e Pro Piacenza. L'arrivo di Beduschi è stato fortemente voluto dal ds Carlo Di Fabio, che è riuscito a portare nella piazza mercuriale il talentuoso difensore grazie anche alla collaborazione dell'agente del giocatore, Angelo Rea. Beduschi ha già sostenuto la prima seduta di allenamento agli ordini di mister Paci.