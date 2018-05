Niente sogno promozione per i biancorossi, sconfitti nei playoff di Imola

Per il Forlì sfuma il sogno di un’eventuale promozione. I galletti, arrivati terzi nella stagione regolare del campionato, si sono giocati questa possibilità nella finale di play-off allo Stadio "Romeo Galli" di Imola, cioè in casa della seconda classificata. I biancorossi per aggiudicarsi la chance di promozione avevano l'obbligo di vincere al contrario dei padroni di casa che nell'arco dei 120' minuti potevano contare anche solo su un pareggio. L’esito della partita di domenica pomeriggio è stato però una sconfitta per 1-0 dei forlivesi.

