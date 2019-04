Il Forlì valorizza i giovani in rosa: i galetti primi del girone nella speciale classifica

In una stagione che sta volgendo al termine e con un finale ancora tutto da scrivere, il centenario del Forlì non è tutto da buttare. Se sul campo, i prossimi quattro impegni diranno se sarà una annata nefasta oppure no, un dato inconfutabile e assolutamente di tutto rispetto, arriva dai giovani galletti del settore giovanile impiegati da mister Nicola Campedelli nella prima squadra. Il Forlì infatti nel progetto "giovani D valore" è primo nel suo girone e quinto paragonando il dato su tutti i nove gironi della serie D.

La regola infatti dice che le squadre devono avere in campo contemporaneamente e obbligatoriamente quattro giovani, uno del '98, due del '99 e uno del '00 come minimo e i biancorossi hanno di che vantarsi avendo in rosa ragazzi "Made in Forlì " come Croci, Mordenti, Marzocchi, Gimelli e tanti altri. Proprio quest'ultimo è intervenuto in settimana nella classica intervista che il Forlì fa ai propri giocatori esprimendo il proprio pensiero sulla situazione personale e di squadra: "Sono da 8 anni nel Forlì militando in tutte le squadre giovanili fino a quando Cangini mi diede la possibilità di aggregarmi alla prima squadra; il primo anno non giocai molto ma quest'anno con mister Campedelli ho trovato spazio e fiducia riuscendo a ritagliarmi più spazio. Da forlivese vestire la maglia della propria città è motivo di grande orgoglio e spero di dare le giuste soddisfazioni ai nostri tifosi che se la meritano".

Domenica prossima infatti il Forlì ha chiamato a raccolta i propri tifosi per sostenere la squadra in questo importante finale di campionato e i galletti potranno anche contare sul tifo di 250 piccoli tifosi delle scuole Santa Maria del Fiore, A. Saffi, D. Fabbri e D. Alighieri aderenti al progetto "Forlì nelle scuole" e che saranno accompagnati dai genitori sulle tribune dello stadio "Morgagni".