Forlì, ma cosa hai fatto? Rimonta fantastica dell'Unieuro, Udine stesa 88-82

Pazza Unieuro. La squadra di Valli vince in rimonta contro Udine con un terzo quarto mostruoso dopo essere piombata anche a -15 ed aver chiuso i primi due tempi ampiamente in svantaggio contro la squadra friulana che, per metà partita, sembrava davvero un ostacolo insormontabile. Finisce 88-82: per Forlì due punti fondamentali che la portano allo scontro diretto pre-natalizio (lunch match alle ore 12 di domenica) contro Bologna con l'entusiasmo a mille. Sullo sfondo resta un Giachetti monumentale, è il suo playmaking a fare la differenza tra le due squadre nel momento decisivo del match.

PRIMO QUARTO - Il match inizia con il consueto lancio di peluche pre-natalizio: al primo canestro volano infatti sul parquet del Palafiera decine e decine di pupazzetti. Ma se il pubblico forlivese risponde bene all’appello del “Teddy Bear Toss”, lo stesso non fanno i giocatori in avvio match: parte infatti malissimo Forli. Nel primo quarto i padroni di casa subiscono ben 29 punti da Udine, con un Powell in grande spolvero (11 punti). Al 10’ il risultato è di 15-29, con gli ospiti che fanno cose semplici sbagliando pochissimo, mentre in casa Unieuro regnano errori e confusione (percentuali offensive 4/18).

SECONDO QUARTO - Forli prova a risvegliarsi dal torpore spinta anche dal solito, immancabile, caldo pubblico del Palafiera. Con gli americani Unieuro latitanti, salgono un po’ in cattedra Marini e Giachetti che portano Forli fino al -8 a 6'10 dalla pausa lunga. Udine però continua a giocare una partita solidissima ed estremamente fisica e nell'ultimo minuto, dopo il -7 al termine di una bellissima azione d'attacco Marini-Oxilia-Donzelli, torna sul +12 grazie a due triple di Pinton (40-52).

TERZO QUARTO - Forli rientra in campo con gli occhi della tigre e nei primi quattro minuti e mezzo piovono triple e punti come se non ci fosse un domani. Marini dispensa gioco e assist, ma è Melvin Johnson che veste i panni del supereroe e con tre triple consecutive porta Forli nella scia di Udine. Il sorpasso di li a poco è cosa fatta, e a 3’10” dalla fine del terzo quarto Forli è avanti di 6 con un parziale monstre di 23-5 e con un Lawson che inizia a lasciare le briciole sotto la tabella. Simpson tiene a galla i friulani, Marini “bombarda” da tre e l’Unieuro Arena è una bolgia. Dopo un discutibile tecnico chiamato a Melvin Johnson, il match si trascina fino al 30’ con una bomba di Spanghero e i successivi due punti di Giachetti che chiude il tempo sul 69-64 per Forli.

QUARTO QUARTO - Udine rientra grazie agli americani, con Simpson e Powell che si caricano sulle spalle la squadra. Forlì non molla, soprattutto Marini che continua a macinare punti. Si gioca punto a punto per praticamente tutto il tempo. Giachetti sale in cattedra e mette a referto punti che alla fine si riveleranno decisivi alla causa biancorossa. Anche Pinton non molla e piazza la sua quarta tripla (4/6). L'ultimo minuto, con i decibel dell'Unieuro Arena a mille, è un pieno di emozioni: Forlì non raggiunge il bonus falli, Udine alla fine molla la presa di un match fantastico. I tre moschettieri Giachetti (21 punti), Marini (22) e Johnson (19) portano alla vittoria i biancorossi. Finisce 88-82: Forlì c'è, Udine si arrende alla legge del Palafiera.