Torna il sorriso in casa biancorossa: col Crema arriva la sospirata vittoria

Torna il sorriso in casa biancorossa con una vittoria in casa che ridà la carica. Al Morgagni i galletti hanno battuto per 2 a 1 il Crema quarto in classifica. Doppio vantaggio del Forlì con Gomez e Gkertsos, a nulla vale il goal della bandiera di De Angeli per gli ospiti, la rete nella ripresa accorcia solo le distanze ma non è decisiva ai fini del risultato.

La cronaca della partita a breve