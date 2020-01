Forlì epicentro del beach tennis nazionale: prima volta in città per i Campionati Assoluti

Forlì ospiterà dal 31 gennaio al 2 febbraio i Campionati Italiani Assoluti di Beach Tennis. Si tratta di una manifestazione mai organizzata nella nostra città, che vedrà la partecipazione di circa 300 atleti (150 coppie in gara) e un'affluenza, nei tre giorni di gara, di più di 1000 spettatori. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming e, per le finali, dal canale Tv Super Tennis, con un ritorno di immagine per la città. All'organizzazione dell'appuntamento, che sarà ospitato del Raketown Forlì (l'impianto sportivo di via Lunga gestito dall'Asd Cise), collaboreranno anche le associazioni Asd Angels Beach and School di Forlì e Ssdarl Dock di Ferrara.

Il montepremi complessivo della manifestazione è di 3mila euro, suddiviso in parti uguali fra doppio maschile e doppio femminile. Gli Assoluti over e misto sono invece in programma il 28 febbraio e 1 marzo alla Casa del Beach di Mantova. Dal 6 all’8 marzo il Campo Centrale di Forlimpopoli ospiterà invece gli Assoluti di beach tennis per le categorie under (dove sono attesi a un ruolo da protagonisti i giovani atleti del Pura Vida Riccione), mentre dal 13 al 15 marzo all’Asd Beach Arena Grosseto avranno luogo gli Assoluti di terza e quarta categoria.