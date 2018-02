Forlì fa sempre più rima con sport: sabato la festa dedicata al volley

Sabato pomeriggio , presso l’Unieuro Arena di Forlì, è in programma la Festa del Volley e del Settore Giovanile, un momento di sport e di condivisione che la Celanese Volley Forlì vuole regalare ai propri tifosi, ai cittadini forlivesi e a tutti i ragazzi del settore giovanile e alle loro famiglie.

Si comincia alle ore 18.00 con la partita Celanese Volley Forlì-Gada Group Pescara 3, la giornata n. 16 del campionato di Serie B, con la squadra di casa reduce dall’importante successo contro Fano e dunque ancora in piena corsa per le prime posizioni in classifica.

Per l’occasione l’ingresso alla partita sarà gratuito e tutti gli spettatori riceveranno gadget e omaggi messi a disposizione dagli sponsor e dai partner della società sportiva.

Al termine della gara, aperitivo a buffet per tutti e una sorpresa speciale dedicata ai giovani atleti. Anche i giocatori della Serie B festeggeranno insieme agli spettatori e ai ragazzi del settore giovanile che potranno così incontrare e conoscere da vicino i loro idoli sportivi, a disposizione per autografi, fotografie e per palleggiare con i giovani fan.

“Questa Festa sarà l’occasione per trascorrere un bel pomeriggio insieme e avvicinare ancora di più la città, e in particolar modo i giovani, a questo sport meraviglioso”, commenta il Presidente della Celanese Volley Forlì, Giovanni Gavelli. “Vogliamo che la pallavolo torni in alto nei cuori dei forlivesi, anche perché i ragazzi della serie B stanno disputando un ottimo campionato e sono in lotta per le prime posizioni: con il tifo e l’affetto della loro città a sostenerli potranno fare grandi cose.”