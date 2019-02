Un ultimo quarto da dimenticare, Ferrara passa sul campo dell'Unieuro Forlì

Arriva un passo falso questa volta per i ragazzi dell’Unieuro, che dopo essere stati in vantaggio per gran parte dell’incontro e con uno scarto di punti non indifferente, calano di concentrazione nel finale e vengono sconfitti per 68-71, dopo che il terzo quarto si era chiuso sul 55-48. Stop inaspettato per Forlì, contro comunque una delle squadra più in forma del girone, che dopo aver dato la convinzione di poter portare a casa la terza vittoria consecutiva, nell’ultima fase del match ha peccato di precisione al tiro, di fronte ad un avversario praticamente infallibile (specialmente dai 6.25). Gli avversari sono stati consistenti anche a rimbalzo, ben 49 contro i 38 dei padroni di casa. Evanescente Melvin Johnson, con appena 10 punti sul tabellino. La squadra di coach Giorgio Valli non ha approfittato del passo falso di Udine. Ferrara vince la quarta consecutiva, mentre Forlì scivola al sesto posto e avrà due settimane - c'è la Coppa Italia - per preparare la trasferta di Cento.

La partita

Senza Donzelli e con Oxilia influenzato coach Valli parte con DiLiegro e Lawson in quintetto. Sono i padroni di casa a sbloccare l’incontro con un break di 5 grazie ad una tripla di Lawson e un centro dall’area di Johnson. Accorciano dalla distanza gli ospiti con Molinaro, pareggio che arriva con Swann. 5-5 dopo 2:20. A riportare avanti i biancorossi è il solito Marini, con un tiro da 3. 8-5 dopo i primi tre minuti di gioco. Lawson dopo esattamente 4’ porta i suoi a +3 (10-7). Swann accorcia nuovamente, dopo un errore in fase difensiva di DiLiegro. A circa metà del primo quarto coach Valli sostituisce Marini con Oxilia. Gli emiliani si portano per la prima volta in vantaggio grazie a Panni dopo 5:09 di gioco. Altra tripla di Lawson, ottavo punto personale che riporta i romagnoli avanti di due a 3:52 dalla pausa. Rientra Marini che riporta i suoi in vantaggio, dopo che Fantoni aveva ristabilito la parità in schiacciata. Panni dalla distanza riporta i ferraresi a +1, ma Lawson mette dentro un’altra bomba a 7:50, dimostrandosi il migliore dei suoi anche dopo due ottime chiusure difensive. Valli lo fa rifiatare ad un minuto dai 10, reinserendo DiLiegro. Lo statunitense trova i primi due punti a circa 30’’ dal termine del primo quarto, 20-16. Marini mette dentro uno dei due liberi a disposizione, chiudendo di fatto il primo quarto sul 21-16.

Il primo marcatore del secondo tempo è Campbell del Bondi, che però sbaglia il libero assegnatogli per fallo subito. Swann porta a -1 gli ospiti, 21-20 dopo 1:33. Marini assiste DiLiegro che trova il canestro dall’area ma poi fallisce il tiro dai 6.25. Stessa cosa capita a Marini, che però mette dentro il libero portando i biancorossi a +6 dopo 2:54. Chiama timeout coach Leka, vedendo i suoi in evidente difficoltà. DiLiegro penetra in area e facendosi scudo col suo possente fisico porta l’Unieuro a +8 (massimo vantaggio). Jacopo Giachetti a metà secondo quarto riporta i suoi a +8 (30-22) dopo che Campbell aveva accorciato le distanze dall’interno dell’area. Arrivano anche i primi due punti di Oxilia: 32-22 dopo 5:19. Da segnalare la davvero scarsa precisione degli ospiti al tiro. Oxilia ne fa altri due, per un +12 che significa massimo vantaggio. 34-24 a 2:19 da metà partita. Panini fa due su due nei liberi dopo che Campbell aveva trovato il canestro dall’area. 34-26. Arrivano poi due liberi anche per i padroni di casa: De Laurentiis ne mette dentro uno. Fantoni accorcia nuovamente, poi De Laurentiis fa due su due dai 6.25 portando i biancorossi a +9 a 1:26 dalla fine del quarto, con Valli che decide di chiamare il timeout. Molinaro trova tre punti di cui uno libero, Campbell dai 6.25 ne mette dentro due riportando i suoi a -4: 37-33 a 40’’ dalla fine del secondo tempo. Schiacciata di Marini che segna il suo undicesimo punto, timeout chiamato da Ferrara sul 39-33 con ancora 8 secondi da giocare. Non succede niente negli ultimi istanti. Dopo metà match il parziale è di 39-33.

Una tripla di Swann sblocca il terzo quarto: 39-36. DiLiegro di tap in riporta a +5 i biancorossi dopo 2:19. Ferrara entra con molta più personalità in questo quarto, Swann fissa il risultato sul 42-40 a 3:33. Campbell risponde a Johnson, 44-42. Arriva una tripla di Swann che riporta clamorosamente i suoi in vantaggio, 44-45 dopo 4:42 che porta coach Valli alla chiamata del time out. Lawson riporta a +1 l’Unieuro, poi schiaccia fissando il risultato sul 48-45. Campbell mette dentro due liberi su due, a 3:33 dalla mezz’ora il risultato è di 48-47. Arriva il tredicesimo punto di Pierpaolo Marini, 50-47. Ancora Marini, che però sbaglia il libero assegnatogli dopo il fallo subito. 52-47. Tripla di Lawson ad 1:21 dalla fine del terzo tempo: 55-47, Ferrara chiama timeout. Il parziale dopo il terzo quarto è di 55-48, dopo un errore ed un centro dai 6.25 da parte di Fantoni.

Ultimo tempo sbloccato da Johnson in schiacciata, 57-48. Risponde Swann, ma Johnson torna a schiacciare per il 59-50. Break ospite con Fantoni e Ganeto dalla distanza. 59-54. Ospiti che trovano la parità dalla distanza grazie a Swann e persino in vantaggio con Fantoni. 59-61. Valli prova a scuotere i suoi con un timeout, ma al rientro Campbell mette dentro due liberi portando i suoi a +4: 59-64 a 4:30 dalla fine. Marini fa altrettanto: 61-63. Trovano il pareggio i biancorossi con DiLiegro, ma Ferrara si riporta a +1 grazie ad un tiro dai 6.25 di Swann. A 2:19 dalla fine Giachetti riporta i suoi ad una lunghezza di vantaggio: 65-64. Campbell ha i due liberi del vantaggio, ma uno lo sbaglia e dunque a 2’ dal termine il risultato è di peretta parità: 65-65. Ne ha altri due Campbell, questa volta li mette tutti dentro: 65-67, un minuto e 23 ancora da giocare. Swann subisce un altro fallo e mette dai 6.25 uno dei due tiri. 65-68 con un minuto di gioco. Altri liberi per gli ospiti: 50% di realizzazione per Panini, 65-69 con circa trenta secondi rimanenti. DiLiegro sbaglia entrambi i liberi. Ne arrivano altri due, Lawson ne realizza uno poi trova i due punti dei 68-69, quando mancano dieci secondi al termine dell’incontro. Tutto riaperto. Timeout chiamato da Ferrara. Swann mette dentro due tiri dai 6.25 e chiude il match. 68-71 il risultato finale.

Unieuro Forlì - Bondi Ferrara 68-71 (21-16, 39-33, 55-48)

UNIEURO FORLI: DiLiegro 10, Tremolada, Giachetti 5, Marini 17, Bonacini, Dilas ne, Signorini ne, Fabiani ne, Oxilia 4, Lawson 19, De Laurentiis 3, Johnson 10. All. Valli.

BONDI FERRARA: Conti ne, Swann 25, Petrolati, Fantoni 9, Ganeto 2, Molinaro 6, Mazzoleni ne, Barbon, Panni 10, Calò 2, Campbell 17, Liberati. All. Leka.