Il Forlì vede la luce in fondo al tunnel: super Del Sante, stesa la Jesina

È un Forlì completamente nuovo quello che batte la Jesina per 3 a 0 e inizia a vedere un pò di luce in fondo al tunnel. La doppietta di Del Sante e la rete di D'Angeli regalano la seconda vittoria consecutiva ai galletti. Esordio da titolare al centro dell’attacco per Stefano Del Sante, con Alex Ambrosini inizialmente in panchina. Il primo tiro della partita è di marca ospite, con Ricci dalla distanza che calcia di poco a lato alla sinistra di Semprini. Al 18’ il tiro di Baldinini viene respinto dalla difesa ospite, ma due minuti dopo i galletti si portano in vantaggio: Nigretti scodella un cross perfetto sul secondo palo, dove è appostato Del Sante che in semi rovesciata trafigge Anconetani sul secondo palo. Grandissimo goal per il numero 24 dei galletti. La reazione della Jesina non tarda ad arrivare e al 32’ Trudo semina Ferrario e Vesi dopo una palla lunga, si ritrova davanti a Semprini, prova la conclusione ma il suo destro termina altissimo sopra la traversa. Il Forlì, però, è spietato e nel recupero del primo tempo ancora Stefano Del Sante, ben imbeccato da Cortesi, raddoppia siglando la sua doppietta personale: controllo di testa, finta a rientrare sul sinistro e tiro sul primo palo che spiazza Anconetani. 2 a 0 e 4 goal in 3 partite per l’attaccante nato a Perugia.

Nel secondo tempo nessuno dei due allenatori opta per un cambio: al 58’ ci prova Vesi di testa su calcio d’angolo, ma la sua incornata alta non impensierisce l’estremo difensore marchigiano. Il Forlì controlla bene la gara non subendo offensive degne di nota da parte della Jesina, e all’81’ il Forlì cala il tris: ci pensa D’Angeli, veloce a fiondarsi su un pallone vacante e superare con un pallonetto Riccio, poi a tu per tu col portiere, di piatto destro, infila il 3 a 0 che vale la sua prima rete in biancorosso. Un minuto dopo il goal, Marcello Possenti, già ammonito nel primo tempo, viene sanzionato dall’arbitro con un altro giallo e mandato anzitempo negli spogliatoi.

Il Forlì vince l’importante sfida contro la Jesina, l’ultima partita del 2018 al Morgagni, e si prepara ad affrontare l’impegno di sabato contro la Recanatese.