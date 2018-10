Forlì-Montegiorgio, Campedelli: "Non verranno al Morgagni per difendersi"

Davanti a se il Forlì si troverà davanti "una squadra che non verrà a giocare per difendersi, ma proverà ad imporre il suo gioco". Mister Nicola Campedelli fotografa così l'impegno dei biancorossi al Morgagni contro il Montegiorgio. Gli avversari, osserva Campedelli, "hanno una mentalità offensiva. Sono una squadra che segna molti goal, perciò noi dovremo essere superiori a loro sotto ogni aspetto. Come tutte le squadre del girone hanno degli elementi in rosa che possono mettere in difficoltà chiunque, ad esempio Regolanti che è un talento”.

Per Campedelli gli impegni ravvicinati di ottobre non possono essere un rischio per la concentrazione della squadra: "Dobbiamo focalizzarci esclusivamente sull’impegno di domani. Avremo delle partite ravvicinate, ma noi pensiamo a un match alla volta. Dobbiamo concentrarci su ogni singola gara perché ognuna di esse presenta insidie differenti".

E' un Forlì in salute quello che sarà impegnato domenica: "Stanno tutti molto bene a parte Ferri che riprenderà ad allenarsi martedì col gruppo. Sono tutti a disposizione, e giocherà chi penso sia pronto per questa partita". L'allenatore ha sottolineato l'importanza di avere difensori adatti ad impostare il gioco: "Abbiamo ragazzi come Brunetti e Vesi molto abili ad impostare, senza dimenticare Gabrielli e Bungaja. Sanno tutti giocare a calcio e hanno un ottima capacità di passaggio. Nel nostro tipo di gioco, che ha un coinvolgimento globale di giocatori, gli attaccanti devono rendersi disponibili alla manovra e avere più uomini in grado di innescarli ci aiuta molto".

I CONVOCATI

1 – Semprini

2 – Nigretti

3 – Gimelli

4 – Baldinini

5 – Valerio

6 – Brunetti

8 – Prati

9 – Graziani

10 – Tonelli

11 – Ambrosini

12 – Mordenti

13 – Venturi

14 – Mazzotti

16 – Castellani

17 – Croci

18 – Marzocchi

19 – Gabrielli

20 – Sabbioni

23 – Vesi

24 – Fedele

26 – Cortesi