La beffa nei minuti finali: il Real Giulianova raggiunge al 94' il Forlì, ma il gol è viziato da un fallo di mano

Il Forlì spreca una ghiotta occasione e si fa raggiungere in extremis. Il Real Giulianova ha bloccato in casa un Forlì che già assaporava i tre punti, benzina sulle gambe in vista del derby di mercoledì al Manuzzi contro il Cesena. Ne è uscito invece un rocambolesco 2-2. Primo tempo vivace, con la squadra di Nicola Campedelli passata in vantaggio al 30' con Ivan Graziani. A tre minuti dal 45' il pari degli ospiti con Torelli.

Ad inizio ripresa il Forlì sfiora il 2-1 con Tonelli, ma Shiba nega la gioia del gol. Rete che arriva al 59' con Alessandro Sabbioni. Nei minuti finali pressing del Real: al 90 la difesa salva sulla linea una conclusione di Di Paolo, ma al 94' lo stesso giocatore capitalizza la rimonta. Ancora una volta da segnalare come nell'azione del pareggio giallorosso, l'azione fosse viziata da un netto fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara.