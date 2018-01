Forlì-Rimini, sale la febbre da derby: domenica sarà "Giornata biancorossa"

Sale sempre di piu la febbre da derby che domenica vedrà opporsi il Forlì alla capolista Rimini. Si affronteranno infatti le due squadre piu in salute del girone; i Galletti reduci da sei vittorie consecutive per cullare sogni di gloria dovranno battere i "cugini" riminesi reduci da cinque vittorie e un pareggio. Per l'occasione la società Forlì calcio ha indetto la "Giornata biancorossa" e di conseguenza non saranno validi abbonamenti nè tessere di favore. La società informa che tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 19, da mercoledì sino a venerdì, sarà possibile acquistare i tagliandi della gara direttamente nella segreteria in sede. Sabato sarà possibile, sempre nella sede, acquistare i tagliandi dalle 9 fino alle 13. Domenica la biglietteria aprirà fin dalle 12. Il tagliando per la tribuna centrale ha un costo di 15 euro, quello della laterale di 12 euro, mentre quello della "laterale ridotta" di 10 euro. E' di cinque euro il prezzo del biglietto per accedere alla gradinata. Gli Under 21, dal 1996 al 2002) e gli universitari pagheranno 3 euro (esclusa la tribuna centrale).