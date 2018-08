Il Forlì convince nel test amichevole al Morgagni contro il Rimini

E' calcio d'estate, ma i risultati servono comunque per caricare l'ambiente. E il Forlì trova nel pareggio a reti inviolate nel derby contro il Rimini trova benzina per i suoi muscoli. Di fronte ad un avversario di Serie C, la squadra di mister Nicola Campedelli ha giocato una convincente partita a buoni ritmi. I primi minuti sono stati equilibrati e combattuti, con gli ospiti che hanno provato a sorprendere Barducci da fuori area in due occasioni, con l'estremo difensore pronto in entrambe le circostanze. Al 23’ grossa occasione per il Forlì, ma l'attacco biancorosso non è riuscito a capitalizzare in rete un pallone pericoloso dalla destra di Tonelli.

Al 4’ della ripresa Graziani ha sfiorato il goal con un bel colpo di testa su un preciso traversone di Prati. Poco dopo ci ha provato anche il Rimini, ma il tiro in diagonale di Buscè è stato respinto a terra da Palermo. Dopo 10’ Graziani ci ha riprovato dalla distanza, ma senza trovare fortuna. Dopo i cambi le due squadre si sono allungate maggiormente, ma su entrambi i lati le difese sono riuscite in ogni occasione ad avere la meglio. Al 42’ il Rimini è andato vicinissimo al vantaggio con un'incornata di Serafino di poco fuori dallo specchio di Mordenti.

Sul finale di tempo i padroni di casa si sono fatti minacciosi con Zabre, ma il suo diagonale si è spento a lato.

Le formazioni

Forlì: Barducci (Palermo 33’ 1t; Mordenti 15’ s.t.), Nigretti (Croci 1’ s.t.), Valerio (Gimelli 33’ 1t), Mazzotti (Bungaja 30’ s.t.), Vesi (Ferrari 30’ s.t.), Brunetti (Mangalagiu 30’ s.t.), Baldinini (Prati 1’ s.t.), Sabbioni (Venturi 1 s.t.), Castellani (Zabre 30’ s.t.), Tonelli (Graziani 1’ s.t.), Ambrosini (Fedele 22’ s.t.). Allenatore: Campedelli.



Rimini: Nava, Buscè, Ferrani , Serafini, Viti, Marchetti, Cecconi, Cavallari, Battistini, Badje, Montanari. A disposizione : Scotti, Brighi, Venturini, Alimi, Simoncelli, Variola, Buonaventura, Guiebre, Petti, Volpe, Arlotti, Serafino, Tompte. Allenatore: Righetti.