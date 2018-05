Bottino di medaglie ai campionati regionali su pista per il Forli Roller

Prosegue l'ottima stagione agonistica del Settore Corsa della ASD Forli Roller. Sono, infatti, ben 12 le medaglie conquistate dagli atleti della Forlì Roller ai Campionati Regionali di Pattinaggio su Pista che si sono svolti a Piacenza sabato scorso.Tutti gli atleti, allenati da Giulia Gorgoroni, sono saliti sul podio. Kevin Massa che ci ha abituato a grandi prestazioni, si è confermato ai massimi livelli conquistando 2 titoli regionali (300 metri sprint e 3mila metri a punti) nella categoria Ragazzi maschi. La sorellina Elizabeth Massa non è stata da meno salendo sul gradino più alto del podio nelle 3 gare (destrezza, 2 giri sprint e 5 giri in linea) della categoria Giovanissimi femmine.

A completare una straordinaria prestazione che prima che di squadra è familiare è stato Daniel Massa che ha vinto 2 medaglie d'argento (2 giri sprint e 5 giri in linea) nella categoria Giovanissimi maschi. Domenico Sansone ha migliorato il risultato dei Regionali su strada andando a vincere oro e titolo regionale nella 500 metri sprint e centrando un ottimo bronzo nella 5mila metri a punti al termine di una gara movimentata e combattuta. Beatrice Bazzocchi è tornata a esprimersi al meglio nella 300 metri sprint conquistando l'argento nella categoria Ragazzi femmine, mentre nella 3mila metri a punti si è dovuta accontentare di un quarto posto. La stessa allenatrice Giulia Gorgoroni è scesa grintosamente in campo nella categoria Senior femmine conquistando l'argento in entrambe le gare (500 metri sprint e 3mila metri a punti).

