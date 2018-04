Forlì Roller settore corsa, 7 titoli regionali ai regionali su strada

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Sono 7 i titoli regionali conquistati dal Settore Corsa della ASD Forli Roller ai Campionati Regionali Pattinaggio su strada che si sono svolti il domenica a Imola. Il primo a salire sul podio nelle gare del mattino, è stato Kevin Massa che, nella cat. Ragazzi M , con due ori si è riconfermato campione regionale sia nella 300 mt. sprint sia nella 3.000 mt. a punti. A seguire Domenico Sansone, cat. Allievi M, che ha vinto un argento nel giro sprint e un bronzo nella 5.000 mt. a punti. Oro e titolo regionale anche per Giulia Gorgoroni, cat. Senior F, nella 5.000 mt. a punti, dopo l'argento conquistato nel giro sprint. Buoni piazzamenti con 2 quarti posti anche per Beatrice Bazzocchi (cat. Ragazzi F) e Silas Andrade dos Santos (cat. Junior M).

Nel pomeriggio sono scesi in campo gli atleti più giovani. E anche in questo caso non sono mancati i successi. Pluripremiata Elizabeth Massa (cat. Giovanissimi F) salita ben tre volte sul podio con l'oro nei 50 mt., l'argento nei 100 mt. e il bronzo nei 600 mt. in linea. Non è stata da meno Giulia Vargellini (cat. Giovanissimi F) doppio oro e titolo regionale nei 100 mt. sprint e nei 600 mt. in linea, oltre ad un argento nei 50 mt.. Podio anche per Daniel Massa (cat. Giovanissimi M), oro nei 50 mt., argento nei 600 mt. in linea, quarto posto nei 100 mt. Ha concluso Giacomo Abbondanza con buoni piazzamenti al suo primo anno nella categoria Esordienti.

