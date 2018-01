Per il Forli Roller un ricco bottino di medaglie ai regionali Indoor

Non poteva partire meglio l'attività agonistica 2018 per il settore corsa della Forli Roller. In occasione dei Campionati Regionali Indoor di Pattinaggio Corsa che si sono svolti a Imola domenica scorsa la società ha piazzato tutti i propri atleti partecipanti sul podio andando a conquistare il terzo posto a squadre. Nelle gare del mattino i primi a scendere in pista sono stati Kevin Massa che ha confermato la sua superiorità, vincendo entrambe le gare a cui ha partecipato e conquistando il titolo regionale nella 300 m. sprint e nella 2000 metri a punti categoria Ragazzi maschi e Beatrice Bazzocchi che ha replicato con un bronzo nella 300 m. sprint e un argento nella 2000 metri a punti categoria Ragazzi femmine. Grande prestazione anche per Domenico Sansone, da poco rientrato in ambito agonistico, che ha dominato sia la 300 metri sprint sia la 3000 metri a punti aggiudicandosi due ori nella categoria Allievi maschi. Nelle categorie superiori non ha mancato il risultato Silas Andrade Dos Santos che è salito sul terzo gradino del podio della 300 m. sprint e si è piazzato 5° nella 5000 metri a punti.

Ha concluso la mattinata di successi Giulia Gorgoroni, che era presente nella doppia veste di allenatrice del settore agonistico Corsa di Forli Roller e di atleta, andando, con esperienza e tenacia, a conquistare due argenti nella 300 m. sprint e nella 5000 m. a punti nella categoria senior femmine. Gli atleti più giovani sono stati impegnati nelle gare del pomeriggio: a partire da Elizabeth e Daniel Massa, anche loro, come il fratello maggiore Kevin appassionati di pattinaggio. Elizabeth ha collezionato tre argenti nella categoria giovanissimi femmine nel percorso di destrezza, nella 200 m. sprint e nella 500 metri in linea. Daniel non è stato da meno nella categoria giovanissimi maschi con l'oro nella 200 m. sprint e l'argento nella 500 etri in linea, oltre ad un quarto posto nel percorso di destrezza. Il bottino di medaglie e di preziosi punti per la classifica a squadre è stato incrementato da Giacomo Abbondanza che nella categoria esordienti maschi ha vinto il bronzo nella 200 sprint, piazzandosi al quarto posto nelle altre due gare. L'ottimo esordio stagionale conferma la buona condizione di forma degli atleti anche in vista dei prossimi Campionati Italiani Indoor che si terranno all'Adriatic Arena di Pesaro dal 2 al 4 febbraio prossimo. Ma è anche un primo risultato per il 2018, anno di Forlì Città dello Sport.

