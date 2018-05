Forlì Roller sul podio al "trofeo del lavoro" di pattinaggio corsa a Ferrara

Prosegue con grandi soddisfazioni la stagione agonistica del Settore Corsa della Forli Roller che martedì scorso ha piazzato 2 atleti sul podio dell'edizione 2018 del Trofeo del lavoro "Città di Ferrara". Nella suggestiva cornice di Piazza Ariostea si sono sfidati nelle gare sprint e in linea oltre 450 atleti di varie categorie provenienti da tutta Italia. Il podio è stato conquistato da 2 degli atleti più giovani: Giulia Vargellini arrivata seconda nella 90 metri sprint della cat. Giovanissimi F e Daniel Massa, giunto terzo nella 90 metri sprint della categoria Giovanissimi M. Confrontandosi in pista con i migliori atleti italiani, hanno effettuato buone prestazioni anche gli altri atleti Forli Roller impegnati in gara: Elizabeth Massa (categoria Giovanissimi F), Giacomo Abbondanza (categoria Esordienti M), Beatrice Bazzocchi (categoria Ragazzi F), Kevin Massa (categoria Ragazzi M) e Domenico Sansone (categoria Allievi M).

