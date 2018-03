Forlì Roller, terzo scalino del podio ai campionati regionali Uisp

Sabato e domenica si è svolto a Baricella (Bologna) il campionato regionale formula Uisp con le categorie F1A (2010) F1E e F1A (2009).Sabato pomeriggio nella categoria F1A 2010 ha partecipato Vittoria Ricci classificandosi quinta su diciotto atleti,ottimo risultato al suo debutto in un campionato regionale. Dopo di lei è scesa in pista per la categoria F1E Marilisa Massenzio classificandosi trentesima su quarantaquattro partecipanti. Domenica pomeriggio è stato il turno della F1A del 2009, erano in gara cinquantadue atlete, Forliroller ha piazzato al terzo posto sul podio Nina Vitali a seguire al diciassettesimo posto Greta Berloni,al ventitreesimo Lucia Bertaccini,al ventiquattresimo Alice Tacchinelli al suo primo impegno regionale,al trentaseiesimo Camilla Sansovini,e al quarantaquattresimo Matilde Barrea anche lei al suo primo campionato regionale. In contemporanea al campionato UISP si è svolto anche il campionato FISR a Calderara (BO) Sabato e’ stato il turno della Divisione Nazionale A e degli Esordienti regionali B,Domenica sono scesi in gara Allievi Regionali A/B. "Siamo molto soddisfatti di questi risultati e del lavoro svolto dai nostri allenatori", sono state le parole della società.