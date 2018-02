Calcio, contro il Sasso Marconi tanti gol ed emozioni: la sconfitta arriva all'ultimo minuto

Non sono mancate le emozioni nella partita pomeridiana infrasettimanale del Forlì, che giocava in casa contro il Sasso Marconi. Emozioni che però hanno fatto uscire dallo stadio Morgagni i tifosi biancorossi con un bel carico di rabbia e amarezza. La partita, infatti, è terminata con un risultato finale per 2-3 a favore della squadra in trasferta. Gli ultimi minuti, in una situazione di parità, hanno visto continui ribaltamenti, con la concreta possibilità per il Forlì di segnare in due occasioni, entrambe con Graziani che di testa, al 84° e al 85° minuto, ha sfiorato la porta avversaria. E invece all'89° minuto è stata la squadra bolognese a fare sua la partita, grazie ad un rigore.

A casa di un Forlì guidato da mister Eugenio Benuzzi che non vince da oltre un mese è arrivato, mercoledì pomeriggio, il Sasso Marconi. Al 7° minuto Noselli per gli emiliani va al tiro, ma è debole centrale. E' solo un assaggio per un Noselli indemoniato che esce dal Morgagni con una tripletta. Lo stesso, un minuto dopo, è implacabile a sfruttare un'indecisione di Bianchini nel passare la palla ad un compagno e arriva il primo gol per il Sasso Marconi. Il Forlì non si demoralizza e subito tenta la ripartenza. Pregevoli sono due azioni di Battistini con tiro al volo, entrambe però respinte. Il pareggio arriva al 20°: il portiere del Sasso Marconi Monari colpisce Speziale in area e per l'arbitro Luca Zucchettuè rigore. Ci pensa Ferri Marini a concretizzare e rimettere la partita in parità. Lo stesso Ferri Marini al 30°, ben servito da Ghidini, colpisce minacciosamente di testa, ma troppo alto.

Nella ripresa, al 50°, Cortese serve bene Noselli che da dentro l'area salta Ferraro e fa 2-1 per il Sasso Marconi. Forlì di nuovo costretto ad inseguire e al 63° riesce nell'obiettivo dopo un gol clamorosamente mangiato dagli emiliani, da parte di Bacchiocchi. Per i Galletti è Felici a rimettere in parità la partita con un'efficace punizione dal limite. La fine della partita è costellata dalla classica girandola dei cambi, ma a ribaltare le sorti del match sono appunto gli ultimi minuti. Graziani ha due belle occasioni, con cui di testa sfiora la porta avversaria, ma alla fine è il Sasso Marconi con l'onnipresente Noselli a far proprio il risultato. Lo scontro è tra i due big della partita: Ferri Marini del Forlì atterra Noselli in area. Lo stesso Noselli va al dischetto è trasforma in gol. Si chiude quindi con un 2-3 a favore del Sasso Marconi.