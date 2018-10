Forlì calcio, sublussazione alla spalla sinistra: Matteo Cortesi out per un mese

Matteo Cortesi out per un mese. Il centrocampista biancorosso, infortunatosi domenica scorsa nel match contro il Montegiorgio, si è sottoposto agli esami del caso, che hanno evidenziato una sublussazione del tendine acromio della spalla sinistra. Il giocatore inizierà a breve un periodo di riabilitazione e sarà a disposizione della squadra entro un mese. Martedì pomeriggio i biancorossi hanno iniziato la preparazione per a sfida di domenica prossima lontano dal Morgagni contro la Vastese. I "Galletti" si riuniranno agli ordini di mister Nicola Campedelli all'Antistadio 1. anche mercoledì, giovedì e venerdì alle 15, mentre sabato mattina ci sarà la rifinitura alle 9.30.