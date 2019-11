Forlì travolgente: con un poker arriva la prima vittoria esterna

Prima vittoria fuori casa, miglior difesa del girone, seconda vittoria consecutiva e sesto risultato utile consecutivo, questo il bollettino stupefacente che il Forlì porta a casa dalla trasferta bresciana, dove i galletti battono con un netto 4 a 1 il Ciliverghe. Partita non facile, giocata su un campo pesante e contro un avversario che non aveva nulla da perdere ma alla fine sono i biancorossi ad esultare, scalando ancora diverse posizioni in classifica. Paci conferma la linea difensiva con Zamagni, Sedioli, Vesi e Gkertsos mentre in avanti rinuncia dall'inizio a Gomez, non in perfetta forma confermando Souare ed inserendo Pellecchia.

La partenza è buona, col Forlì che al 14° trova subito il vantaggio con Bonandi che sfrutta al meglio un cross di Souare; la risposta del Ciliverghe però non si fa attendere e nel giro di cinque minuti i padroni di casa rimettono subito il risultato in pari grazie al goal di Confalonieri. La spinta dei bresciani si fa più insistente e solo un ottimo De Gori permette al Forlì di andare al riposo ancora sull'1 a 1. Nella ripresa invece il Forlì torna in campo più determinato che mai e in due minuti ribalta e chiude il match: prima Gkertsos al 64° poi Gomez al 66° chiudono la pratica Ciliverghe; nel finale c'è finalmente gloria anche per Buonocunto che all'82° sigla il definitivo 4-1. Un Forlì che ha giocato un secondo tempo perfetto, colpendo in maniera cinica con le ripartenze e regalandosi finalmente dopo tredici turni, la prima vittoria esterna stagionale.