Serie D, la rivoluzione fa bene al Forlì: netto successo contro la Trestina

Non c'è che dire. Con la rivoluzione della rosa e la cura di mister Eugenio Benuzzi è un altro Forlì. I primi segnali si erano visti prima della sosta natalizia, con la vittoria contro l'Imolese. E il ritorno in campo dei biancorossi è stato decisamente positivo. Al Morgagni i galletti hanno sconfitto per 3-0 la Trestina. I padroni di casa hanno chiuso in vantaggio il primo tempo grazie ad un'incornata di Battistini al 18. Nella ripresa il Forlì è dilagato, grazie ad una doppietta di Ferri Marini, a segno al 54'' e 62'.

LA CRONACA - Gara subito vivace e coi galletti che spingono forte sull'acceleratore che al minuto 5' sfiorano il vantaggio con Baldinini ben servito da Speziale, ma il tiro del centrocampista è deviato in angolo. Al minuto 12' è Ferri Marini che cerca il bersaglio con una gran botta da fuori ma la palla esce di un soffio alla sinistra di Garbinesi. È il preludio al goal che il Forlì trova al minuto 17' con Battistini che di testa piega le mani all'estremo difensore umbro. Il Forlì gira a meraviglia e al minuto 23' ci vuole un super Garbinesi che per due volte si oppone prima a Boilini e sulla ribattuta a Speziale. Alla mezz'ora si fanno vivi gli ospiti con Errico ma il suo tiro dalla lunga distanza non centra il bersaglio.

Nella ripresa gli umbri offrono il loro momento migliore costringendo il Forlì nella propria metà campo ma di fatto creando solo qualche traversone pericoloso. I biancorossi però sono letali e al primo calcio d'angolo(minuto 55') raddoppiano con Ferri Marini che tutto solo colpisce di testa da posizione ravvicinata. È una resa per gli ospiti che cedono mentalmente e il Forlì di fatto la chiude anzitempo al 65esimo sempre con Ferri Marini che calcia di potenza ben servito da Speziale. Si giunge così al novantesimo senza altri sussulti e con tre punti che aiutano il Forlì a rosicchiare posizioni nell'alta classifica. Il Forlì riparte da dove si era fermato prima della sosta. La rete di Battistini e la doppietta di Ferri Marini regalano gioia e consapevolezza dei propri mezzi alla formazione di mister Benuzzi.

Il mister

"Uno dei compiti dell’allenatore è quello di essere un aziendalista - ha affermato mister Benuzzi a fine partita -. Ho il dovere di valorizzare il materiale a disposizione. Battistini, Croci, Sabbioni, Gimelli e Sedioli sono ragazzi di “vivaio” ed è giusto far risaltare le risorse che la società mi mette a disposizione; si tratta di ragazzi giovani che devono crescere e voglio dar loro tutte le possibilità per poter esordire”. Benuzzi riconosce vari errori avvenuti durante il match: “Potevamo ottimizzare molto meglio, penso che giocatori come Speziale e Ferri Marini possano fare molto di più in campo, potevamo essere più cinici. Da un lato mi ritengo più che soddisfatto dei giocatori che ho nella rosa ma allo stesso tempo pretendo molto di più da loro. Se un mio giocatore prende un’ammonizione stupida mi innervosisco )in riferimento a Speziale) la realtà è che io e i miei ragazzi dovremmo lavorare sui momenti negativi . La cosa importante è che loro tocchino con mano le difficoltà insite nella partita; non è tanto un aspetto di modulo ma è il sapere riconoscere le problematiche e io in questo mi ritengo fortunato, ho un grande gruppo”. Sono tre vittorie consecutive per i biancorossi: “Dobbiamo continuare così. Noi abbiamo un obiettivo reale che è quello del play-off e cercheremo di piazzarci il meglio possibile; il calcio è imprevedibile, ma dobbiamo impegnarci sempre al massimo”.