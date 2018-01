Basket, i Baskers forti degli ultimi successi in trasferta ad Ozzano

Domenica sera i Baskérs di Forlimpopoli saliranno ad Ozzano per affrontare i padroni di casa della "Party and Sport", per la prima di tre gare cruciali in chiave salvezza. I forlimpopolesi, infatti, dopo questa gara affronteranno Scuola Basket Ferrara e Cesena, per un trittico di partite che diranno molto su come potrà proseguire la stagione dei Baskérs. La sfida che si giocherà domenica sera al PalaGira sarà un match tra due formazioni che, nonostante gli stessi punti in classifica (10), arrivano al match in due momenti diametralmente opposti: mentre i Baskérs hanno conquistato tre successi nelle ultime quattro partite, gli emiliani sono reduci da tre sconfitte consecutive che ne hanno rimesso in discussione la posizione in graduatoria.

Formazione dalle importanti doti balistiche, Party and Sport può contare su giocatori importanti per la categoria come il play Dozza, gli esterni Fioravanti e Zerbini, la bandiera Avallone, nonché su lunghi di ottimo valore come Miceli, Migliori e l’esperto duo Marchi-Fierro. Nella gara di andata, dopo un autentico bombardamento nel primo quarto, i Baskérs riuscirono a spuntarla tra le mura amiche per 84-71, ma questa sera, vista anche l’importante posta in palio, servirà una prova decisamente di alto valore per Primavera e compagni per provare ad allungare la striscia di vittorie.