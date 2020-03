Formula 3, test al via in Bahrain: 62 giri per Matteo Nannini

Test F3 al via in Bahrain nel segno del canadese Devlin DeFrancesco. Il pilota della Trident ha girato in 1’46”844, precedendo di 16 millesimi Alexander Peroni (Campos Racing) e di 75 millesimi Richard Verschoor. Quarto e quinto tempo per per i piloti ART Grand Prix, Sebastien Fernandez e Théo Pourchair. Migliore degli italiani Federico Malvestiti, 12esimo. Primo test ufficiale per il forlivese Matteo Nannini.

Il portacolori del team Jenzer al mattino ha girato in 1'48"248, completando ben 30 giri, mettendosi alle spalle piloti come Enzo Fittipaldi e David Schumacher, figlio di Ralf, ex F1 con Jordan e Williams e fratello del sette volte campione del mondo Michael. Nel pomeriggio non è riuscito a migliorare la sua prestazione, totalizzando 32 passaggi, il migliore in 1'50"521, oltre due secondi più lento del mattino.