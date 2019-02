Formula 4 Emirati Arabi, Matteo Nannini lascia Yas Marina da leader

Matteo Nannini lascia Yas Marina da leader del campionato degli Emirati Arabi di F4. Il forlivese, dopo aver vinto Gara 1 venerdì, nel tour de force di sabato si è aggiudicato Gara 4, consentendogli di salire a quota 146 punti, quattro in più del diretto rivale Joshua Durksen. Gara 2 ha visto Nannini scattare dalla sesta posizione, secondo il regolamento che prevede l'inversione della griglia, col talento romagnolo che è riuscito a risalire fino alla terza posizione in virtù della penalità inflitta al secondo classifica Lucas Roy. In Gara 3 una pessima partenza dalla seconda piazza ha costretto Nannini ad una furiosa rimonta fino alla quinta posizione.

Nell'ultima manche il forlivese è stato perfetto nonostante un problema allo sterzo. "E' stato un weekend molto difficile a causa delle diverse noie meccaniche che ci hanno fatto soffrire fino all’ultimo istante- esordisce Nannini -. La pista mi è piaciuta molto, nonostante non sia facile sorpassare. Ora dobbiamo lavorare sodo". Per il prossimo round si ritorna a Dubai dal 14 al 16 febbraio, la terza delle cinque tappe di cui si compone il campionato emiro. La lotta si fa sempre più serrata.