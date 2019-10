Matteo Nannini prende le misure con la Formula Eurocup Renault è già velocissimo

E' stato un gran debutto quello di Matteo Nannini nella Formula Eurocup Renault 2019, che nel fine settimana ha disputato il round conclusivo sul tracciato di Abu Dhabi. Il forlivese ha indossato la tuta MP Motorsport ha chiuso Gara 1 con un decimo posto, trasformato in un ottimo quinto in Gara 2. In entrambe le manche è stato penalizzato da una partenza non felice: in Gara 1 scattava dalla settima casella, e, dopo aver perso un paio di posizioni al semaforo verde ha mantenuto un buon passo fino a quando non ha commesso una sbavatura nel tentativo di resistere ad un attacco. Nannini ha sorpreso gli addetti ai lavori nella qualifica che precedeva Gara 2, piazzandosi terzo a cinque decimi dalla pole position. Il campione della F4 degli Emirati Arabi ha quindi chiuso al quinto posto.

Non c'è stato il tempo di rifiatare che il gruppo della Formula Eurocup Renault è sceso in pista per una sessione di test. E il 16enne forlivese ha dato prova del suo talento. Indossata la tuta del team R-Ace, fresco campione della serie sia nella classifica piloti con Oscar Piastri che in quella riservata alle squadre, ha fatto segnare subito il miglior tempo nel primo turno in 2'08"716, 38 millesimi più veloce di Amaury Cordeel. Nel turno pomeridiano Nannini ha aggiunto altri 30 giri e all'ultimo passaggio, sotto la bandiera a scacchi, ha fermato il cronometro sul 2'08"955, 26 millesimi più rapido di Petr Ptacek (MP Motorsport).