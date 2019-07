Formula Regional al Red Bull Ring, Nannini: "Abbiamo dimostrato di combattere con i migliori"

Due ottavi posti ed un quarto diventato undicesimo per una penalità di cinque secondi. E' positivo il bilancio di Matteo Nannini nel round austriaco del campionato di Formula Regional, disputatosi al Red Bull Ring. In Gara 1, che si è disputata sabato, il forlivese ha recuperato ben tre posizioni alla partenza, trovandosi quarto già alla prima curva, ma un tamponamento provocato dall’argentino Marcos Siebert ha posto fine alla favola. Con fondo danneggiato e vantaggio svanito, Nannini è riuscito a limitare i danni chiudendo ottavo.

Nannini è scattato dalla quinta casella nella manche successiva. Alla partenza ha subito recuperato una posizione, vantaggio annullato da un testacoda indotto da problema meccanico. Una volta ripartito, Nannini ha rimontato fino all’ottava posizione lottando contro l’usura del set di pneumatici, lo stesso impiegato sabato pomeriggio.

In Gara 3, per la quale aveva grandi aspettative dato il posto in seconda fila, Nannini è giunto quarto, ma gli stewards hanno deciso di infliggergli una penalità di 5 secondi per irregolarità nel posizionamento sulla griglia, portandolo così in undicesima posizione. "La gara migliore che abbia mai fatto - afferma il forlivese -. Accetto la penalità e comprendo la decisione degli stewards, ma in gara abbiamo dimostrato di poter combattere con i migliori".