Formula Regional, weekend di Barcellona complicato per Matteo Nannini

Fine settimana complicato per Matteo Nannini al Montmelò, dove si è disputato un nuovo round del campionato di Formula Regional. Il weekend catalano è condizionato dalle condizioni atmosferiche variabili, anche con pioggia, e da temperature più rigide del solito. Il forlivese ha affrontato Gara 1 sull’asciutto, effettuando una buona partenza, portandosi da nono a sesto alla prima curva. Tuttavia il suo recupero è stato ben presto azzerato da un contatto con Guzman. La vettura di DF Corse by Corbetta ha riportato un danno alla sospensione posteriore che non ha impedito a Nannini di cogliere il sesto posto.

Gara 2, come sempre la più difficile a causa dell’utilizzo dello stesso set della manche precedente, ha visto Nannini non andare oltre la decima piazza. Scattato nono, ha combattuto contro l’usura delle gomme dall’inizio alla fine della gara vinta da David Schumacher. Nella sessione conclusiva del weekend, Gara-3 della giornata di domenica, il talento forlivese ha suonato la carica dalla partenza ma ogni sforzo è stato vanificato da una penalità a fine gara.

Da decimo a ottavo dopo lo start, il pilota romagnolo ha ben presto dato vita a uno show inanellando giri veloci e staccando il giro veloce della gara in 1’43'317 al 5° giro. La rimonta è proseguita fino al quinto posto, ma è stato penalizzato di 25 secondi. I membri del team sarebbero intervenuti sulla macchina in griglia, operazione non consentita entro un certo limite di tempo; poi è stato punito per un contatto con Vesti, con quest'ultimo finito in testacoda nella chicane che precede il traguardo. E Nannini ha concluso così in nona posizione.