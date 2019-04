Formula 4 in Spagna, Nannini trova anche il podio: "Mi aspettavo di fare meglio"

Un podio ed un quinto posto. E' questo il bilancio di Matteo Nannini nel round d'apertura del campionato spagnolo di Formula 4, disputatosi sul tracciato di Navarra. "Il bilancio è buono, anche se mi aspettavo di meglio", afferma con sincerità il portacolori del team Xcel Motorsport. Il weekend del forlivese è stato condizionato da una serie di sfortunati episodi: in Gara 1 ha dovuto fare i conti con un problema al cambio, che l'ha relegato in quinta posizione. In Gara 2 è arrivato il primo podio, con un ottimo secondo posto dopo una qualifica che l'aveva visto scattare dalla terza posizione.

La terza manche è stata condizionata da un incidente innescato dal compagno di squadra Shihab Alhabsi, il quale, al termine di una Safety Car, ha frenato all'improvviso, innescando un tamponamento. Tra i coinvolti anche Nannini, che in quel momento occupava la terza piazza. Il forlivese non ha risparmiato qualche critica al giovane pilota dell'Oman: "Ne ha combinate un bel po’". Quanto ad un bilancio complessivo, "sono stato sempre tra i primi e la macchina non era male nonostante una piccola noia alla frizione". L'intenzione del team manager Kevin Day è quella di portare Nannini in pista anche nelle tappe successive della gara spagnola insieme ad Alhabsi.